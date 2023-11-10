На Одещині затримали коригувальницю російських ракет
Інформаторка російських спецслужб коригувала повітряні удари ворога по Одещині. Жителька с. Приморське наводила російські ракети на "зерновий коридор".
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Основними цілями ворога були штаби Сил оборони, а також логістичні центри експорту українського зерна.
Деталі злочину
Встановлено, що жінка є жителькою с. Приморське Одеської області. В ході обшуку у неї вилучили телефон. Після його огляду виявилось, що з росіянами напряму вона не спілкувалась, але комунікацію з агресором здійснювала через свого сина, який проживає в росії та контактує з ворожими спецслужбами.
Яке покарання чекатиме коригувальницю
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану) та ч.1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. За планами зловмисників, чоловіки мали б потрапити до Молдови.
Також ми писали, що продовжує збільшуватися наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси. За тиждень їхня кількість збільшилася на 26,3%.
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