На Одещині затримали коригувальницю російських ракет

Затримка коригувальниці на Одещині. Фото: Служба Безпеки України

Інформаторка російських спецслужб коригувала повітряні удари ворога по Одещині. Жителька с. Приморське наводила російські ракети на "зерновий коридор".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Основними цілями ворога були штаби Сил оборони, а також логістичні центри експорту українського зерна.

Деталі злочину

Встановлено, що жінка є жителькою с. Приморське Одеської області. В ході обшуку у неї вилучили телефон. Після його огляду виявилось, що з росіянами напряму вона не спілкувалась, але комунікацію з агресором здійснювала через свого сина, який проживає в росії та контактує з ворожими спецслужбами.

Яке покарання чекатиме коригувальницю

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану) та ч.1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. За планами зловмисників, чоловіки мали б потрапити до Молдови.

Також ми писали, що продовжує збільшуватися наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси. За тиждень їхня кількість збільшилася на 26,3%.