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В Одесской области задержали корректировщицу российских ракет

10 ноября 2023 13:31
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали корректировку российских ракет
Задержание корректировщицы в Одесской области. Фото: Служба безопасности Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Информатор российских спецслужб корректировала воздушные удары врага по Одесчине. Жительница с. Приморское наводила российские ракеты на "зерновой коридор".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Основными целями врага были штабы сил обороны, а также логистические центры экспорта украинского зерна.

Детали преступления

Установлено, что женщина — жительница с. Приморское в Одесской области. В ходе обыска у нее изъяли телефон. После его осмотра оказалось, что информацию россиянам коллаборантка передавала через своего сына, который проживает в России и контактирует с вражескими спецслужбами.

Какое наказание ждет корректировщицу

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения) и ч.1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. По планам злоумышленников, мужчины должны попасть в Молдову.

Также мы писали, что продолжает увеличиваться наличие вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы. За неделю их количество увеличилось на 26,3%.

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