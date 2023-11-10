Збільшення обертів експорту зерна з порту Велика Одеса

Один з балкерів, що вийшов з одеських портів. Фото: Олександр Кубраков/Facebook

Продовжує збільшуватися наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси. За тиждень їхня кількість збільшилася на 26,3%.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов.



"Продовжує зростати кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси — за минулий тиждень показник зріс із 4,227 тис. вагонів до 5,341 тис. вагонів", — зазначив Валерій Ткачов.

Подробиці про роботу зернового коридору

Ткачов заявив, завдяки відновленню роботи чорноморських портів обсяг перевезенного вантажу зріс із 3,58 млн тонн до 4,87 млн тонн за місяць.

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"Крім зерна, у напрямку чорноморських портів із середини жовтня поїхали руда і метали. Очікую, що в листопаді, якщо коридор працюватиме, у нас ще більше зростуть перевезення на експорт зернових і руди і, можливо, металопродукції", — сказав він.

Нагадаємо, що від початку роботи гуманітарних зернових коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вийшло 91 судно. Балкери з продовольством доставили до країн Європи, Азії та Африки понад 3 мільйони тонн зерна.



Також ми писали, що за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України прямують чергові судна.