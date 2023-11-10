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Из портов Большой Одессы растет экспорт зерна

10 ноября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Увеличение оборотов экспорта зерна из порта Большая Одесса
Один из балкеров, вышедший из одесских портов. Фото: Александр Кубраков/Facebook
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Продолжает увеличиваться наличие вагонов с зерном, двигающихся по направлению портов Большой Одессы. За неделю их количество увеличилось на 26,3%.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" (УЗ) Валерий Ткачев.

"Продолжает расти количество вагонов с зерном в направлении портов Большой Одессы — за прошлую неделю показатель вырос с 4,227 тыс. вагонов до 5,341 тыс. вагонов", — отметил Валерий Ткачев.

Подробности о работе зернового коридора

Ткачев заявил, что благодаря возобновлению работы черноморских портов объем перевозимого груза вырос с 3,58 млн тонн до 4,87 млн тонн в месяц.

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"Помимо зерна, в направлении черноморских портов с середины октября поехали руда и металлы. Ожидаю, что в ноябре, если коридор будет работать, у нас еще больше возрастут перевозки на экспорт зерновых и руды и, возможно, металлопродукции", — сказал он.

Напомним, что с начала работы гуманитарных зерновых коридоров в Черном море из портов Большой Одессы вышло 91 судно. Балкеры с продовольствием доставили в страны Европы, Азии и Африки более трех миллионов тонн зерна.

Также мы писали, что за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.

 

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