Затримані підозрювані організаторів незаконного виїзду. Фото: t.me/s/DPSUkr

На українсько-молдовському кордоні продовжують викривати спроби незаконного виїзду чоловіків призовного віку. На Одещині правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які організували маршрут для переправлення людей за кордон в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформує Новини.LIVE.

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Як працювала схема переправлення до Молдови

За даними правоохоронців, до організації схеми були причетні 47-річний житель Одещини та його 50-річний знайомий. Останній забирав клієнтів в Одесі, доправляв їх до одного з населених пунктів Подільського району та передавав спільнику.

Далі організатор мав довезти чоловіків до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, звідки вони планували потрапити до сусідньої країни.

Скільки коштував незаконний виїзд

Вартість такого маршруту становила до 20 тисяч доларів з однієї людини. Неподалік кордону порушників затримали прикордонники та поліцейські.

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Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одещина посіла третє місце серед областей України за кількістю затримань чоловіків призовного віку під час спроб незаконно перетнути кордон. За десять місяців 2026 року прикордонники зупинили в регіоні 1504 порушників. Найчастіше чоловіки намагалися потрапити до Румунії, Молдови та Угорщини.

Також в Одесі затримали 27-річного військовослужбовця, який організував незаконне переправлення чоловіка до невизнаного Придністров’я. За свої послуги він запросив 6 тисяч доларів. Щоб проїхати блокпости непоміченим, пасажира сховали у спеціально облаштованому відсіку багажника позашляховика.