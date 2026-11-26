Задержаны подозреваемые в организации незаконного выезда. Фото: t.me/s/DPSUkr

На украинско-молдавской границе продолжают выявлять попытки незаконного выезда мужчин призывного возраста. В Одесской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые организовали маршрут для переправки людей за границу в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема переправки в Молдову

По данным правоохранителей, к организации схемы были причастны 47-летний житель Одесской области и его 50-летний знакомый. Последний забирал клиентов в Одессе, доставлял их в один из населенных пунктов Подольского района и передавал сообщнику.

Далее организатор должен был довезти мужчин до приднестровского участка украинско-молдавской границы, откуда они планировали попасть в соседнюю страну.

Сколько стоил незаконный выезд

Стоимость такого маршрута составляла до 20 тысяч долларов с человека. Недалеко от границы нарушителей задержали пограничники и полицейские.

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Обоим фигурантам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Мужчины, пытавшиеся незаконно пересечь границу, были привлечены к административной ответственности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесская область заняла третье место среди областей Украины по количеству задержаний мужчин призывного возраста при попытках незаконно пересечь границу. За десять месяцев 2026 года пограничники задержали в регионе 1504 нарушителя. Чаще всего мужчины пытались попасть в Румынию, Молдову и Венгрию.

Кроме того, в Одессе задержали 27-летнего военнослужащего, организовавшего незаконную переправку мужчины в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он запросил 6 тысяч долларов. Чтобы незаметно проехать блокпосты, пассажира спрятали в специально оборудованном отсеке багажника внедорожника.