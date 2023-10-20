На Одещині затримали перевізника

Поліція затримала учасників схеми. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили перевізника, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон. Горе-підприємцеві за час своєї діяльності вдалося вивезти 18 ухилянтів.

Про це повідомили у Департаменті Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

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Деталі шахрайської схеми

У "бізнесмена" була власна база ухилянтів, у які він додавав нові імена за певну винагороду. Надалі реєстрував чоловіків як резервних водіїв міжнародних рейсів, таким чином, вони безперешкодно виїжджали за межі країни. Протягом червня 2022 року — травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23 до 57 років.

Яке покарання загрожує

Наразі організатора "схеми" затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 та 3 ст. 362. Йому загрожує до дев'яти років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Чоловіки призовного віку хотіли потрапили до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області Служба безпеки України викрила схему переправлення через кордон ухилянтів. Чоловіки призовного віку оформлювали фейкову інвалідність своїм жінкам, щоб безперешкодно виїхати за кордон.