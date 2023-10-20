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На Одесчине задержали перевозчика, который помогал уклонистам сбежать за границу

20 октября 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали перевозчика
Полиция задержала участников схемы. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили перевозчика, который помогал военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Горе-предпринимателю за время своей деятельности удалось вывезти 18 уклонистов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Детали мошеннической схемы

У "бизнесмена" была собственная база уклонявшихся, в которые он добавлял новые имена за определенное вознаграждение. В дальнейшем регистрировал мужчин как резервных водителей международных рейсов, таким образом они беспрепятственно уезжали за пределы страны. В течение июня 2022 — мая 2023 по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин в возрасте от 23 до 57 лет.

Какое наказание грозит

В настоящее время организатор "схемы" задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 и 3 ст. 362. Ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области задержали очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Мужчины призывного возраста хотели попасть в Молдову во избежание мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила схему переправки через границу уклонистов. Мужчины призывного возраста оформляли фейковую инвалидность своим женщинам, чтобы беспрепятственно уехать за границу.

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