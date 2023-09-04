На Одещині затримали ватажка злочинного угруповання: деталі справи

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Служба безпеки України продовжує активну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить загрозу національній безпеці країни. За матеріалами СБУ повідомлено про підозру лідеру злочинного угруповання, яке займалося вимаганням та викраденням підприємців.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

Читайте також:

Злочинне угруповання в Одесі

Лідер злочинного етнічного угруповання, відомий як "Бабаш", був підозрюваний у встановленні та поширенні злочинного впливу, який використовувався для тероризування та вимагання грошей від підприємців.

Вказана злочинна організація була також пов'язана з викраденням та катуванням місцевого підприємця. Через погрози вбивством і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисники намагалися "вибити" з нього гроші.

Яке покарання чекає на зловмисників

Співробітники СБУ провели спеціальну операцію в Одесі, під час якої затримали лідера "Бабаша" та трьох інших учасників цієї злочинної організації.

За даними СБУ, їм було пред'явлено підозри за статтями 189 (вимагання) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, та суд встановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також, на підставі отриманих доказів, ватажку організації додатково пред'явлено підозру за статтею 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, проти двох "ворів у законі" відомих як "Умка" та "Лаша Сван", порушили обвинувачення та направили справу до суду. Обох цих кримінальних авторитетів може очікувати від 7 до 12 років ув'язнення.