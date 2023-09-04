В Одесской области задержали главаря преступной группировки: детали дела
Служба безопасности Украины продолжает активную борьбу с организованной преступностью, представляющей угрозу национальной безопасности страны. По материалам СБУ сообщено о подозрении лидеру преступной группировки, которая занималась вымогательством и похищением предпринимателей.
Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.
Преступная группировка в Одессе
Лидер преступной этнической группировки, известный как "Бабаш", был подозреваемым в установлении и распространении преступного влияния, которое использовалось для терроризирования и вымогания денег от предпринимателей.
Указанная преступная организация также была связана с похищением и пыткой местного предпринимателя. Из-за угроз убийства и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему злоумышленники пытались "выбить" из него деньги.
Какое наказание ждет злоумышленников
Сотрудники СБУ провели специальную операцию в Одессе, во время которой задержали лидера "Бабаша" и троих других участников этой преступной организации.
По данным СБУ, им были предъявлены подозрения по статьям 189 (вымогательство) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, и суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также, на основании полученных доказательств, предводителю организации дополнительно предъявлено подозрение по статье 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, против двух "злодеев в законе" известных как "Умка" и "Лаша Сван", возбудили обвинения и направили дело в суд. Оба этих криминальных авторитета могут ожидать от 7 до 12 лет заключения.