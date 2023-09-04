В Одесской области задержали главаря преступной группировки: детали дела

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины продолжает активную борьбу с организованной преступностью, представляющей угрозу национальной безопасности страны. По материалам СБУ сообщено о подозрении лидеру преступной группировки, которая занималась вымогательством и похищением предпринимателей.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Лидер преступной этнической группировки, известный как "Бабаш", был подозреваемым в установлении и распространении преступного влияния, которое использовалось для терроризирования и вымогания денег от предпринимателей.

Указанная преступная организация также была связана с похищением и пыткой местного предпринимателя. Из-за угроз убийства и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему злоумышленники пытались "выбить" из него деньги.

Какое наказание ждет злоумышленников

Сотрудники СБУ провели специальную операцию в Одессе, во время которой задержали лидера "Бабаша" и троих других участников этой преступной организации.

По данным СБУ, им были предъявлены подозрения по статьям 189 (вымогательство) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, и суд установил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также, на основании полученных доказательств, предводителю организации дополнительно предъявлено подозрение по статье 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, против двух "злодеев в законе" известных как "Умка" и "Лаша Сван", возбудили обвинения и направили дело в суд. Оба этих криминальных авторитета могут ожидать от 7 до 12 лет заключения.