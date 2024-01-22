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На Одещині затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики шляхом "закладок"

22 січня 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики шляхом "закладок"
Правоохоронці затримали жінку. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали жінку, яка займалася збутом наркотиків. Мешканка Ізмаїла отримувала заборонені речовини через поштові термінали.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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 Деталі злочинної діяльності

Жінка почала займатися наркобізнесом через нестачу грошей. Їй невідома особа написала в Telegram і запропонувала підзаробити. Зловмисниця погодилась і їй почали надходити посилки з невідомими речовинами, а на телефон — замовлення, які вона фасувала та розповсюджувала у різних районах Ізмаїла шляхом "закладок".

Що знайшли під час обшуків

  • картонну коробку, всередині якої знаходився старий телефонний апарат,
  • два поліетиленові пакети з кристалічною речовиною.

"Проведеним експрес-тестом поліцейські підтвердили наркомісткість речовини у пакетах, і скерували її на експертизу", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Місцевий мешканець передавав "товар" клієнтам на центральних вулицях міста.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Одеса
наркотики
поліція
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