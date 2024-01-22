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В Одесі затримали молодика, який збував наркотики на вулицях міста

22 січня 2024 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали молодика, який збував наркотики на вулицях міста
Передача наркотичних препаратів. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Місцевий мешканець передавав "товар" клієнтам на центральних вулицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.  

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Деталі злочинної схеми

Злочинець домовився з двома покупцями про зустріч на вулицях Дерибасівській та Жуковського, де збув їм по пакетику з канабісом. Наркотик він замовив в Інтернеті та забрав на пошті.

Чоловіка вдалося затримати одразу після вдалої "угоди". При собі у нього були гроші, отримані ним за оборудки, та мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина. 

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Одеса
наркотики
поліція
наркоторгівля
Одеська область
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