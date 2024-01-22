В Одесі затримали молодика, який збував наркотики на вулицях міста

Передача наркотичних препаратів. Фото: pixabay

Одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Місцевий мешканець передавав "товар" клієнтам на центральних вулицях міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Злочинець домовився з двома покупцями про зустріч на вулицях Дерибасівській та Жуковського, де збув їм по пакетику з канабісом. Наркотик він замовив в Інтернеті та забрав на пошті.

Чоловіка вдалося затримати одразу після вдалої "угоди". При собі у нього були гроші, отримані ним за оборудки, та мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".