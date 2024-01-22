В Одессе задержали молодого человека, который сбывал наркотики на улицах города

Передача наркотических препаратов. Фото: pixabay

Одесские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Местный житель передавал "товар" клиентам по центральным улицам города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Преступник договорился с двумя покупателями о встрече на улицах Дерибасовской и Жуковского, где сбыл им по пакетику с каннабисом. Наркотик заказал в Интернете и забрал на почте.

Мужчину удалось задержать сразу после удачного "соглашения". При себе у него были деньги, полученные им за сделки, и мобильный телефон.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмена задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".