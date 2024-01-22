На Одесчине задержали женщину, которая распространяла наркотики путем "закладок"
В Одесской области задержана женщина, которая занималась сбытом наркотиков. Жительница Измаила получала запрещенные вещества из-за почтовых терминалов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали преступной деятельности
Женщина начала заниматься наркобизнесом из-за нехватки денег. Ей неизвестный написал в Telegram и предложил подзаработать. Злоумышленница согласилась и ей начали поступать посылки с неизвестными веществами, а по телефону — заказы, которые она фасовала и распространяла в разных районах Измаила путем "закладок".
Что нашли во время обысков
- картонную коробку, внутри которой находился старый телефонный аппарат,
- два полиэтиленовых пакета с кристаллическим веществом.
"Проведенным экспресс-тестом полицейские подтвердили наркоемкость вещества в пакетах и направили его на экспертизу", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит
Женщину задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, одесские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Местный житель передавал "товар" клиентам по центральным улицам города.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".
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