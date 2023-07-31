На Одещині завершили ремонт судна "Вилкове": як це допоможе експорту зерна

Судно "Вилкове". Фото: Дмитро Москаленко

Морське судно "Вилково", що перебувало у жахливому стані, успішно пройшло капітальний ремонт. Процес відновлення тривав три місяці, під час якого замінено значну кількість деталей, проведено фарбування та відновлено велику номенклатуру систем і агрегатів.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Ремонт судна "Вилкове"

Завдяки ремонтним роботам, "Вилково" здобуло практично друге народження і готове до свого першого рейсу відразу після успішної процедури випробувань на клас Регістру. Судно має важливу перевагу — здатність працювати на Дунаї навіть в умовах мілководдя.

Судно в порту УДП. Фото: Дмитро Москаленко

"Роботи для нього наразі дуже багато — одеські порти заблоковані ворогом, а вивозити врожай потрібно. Найголовніше, що, з огляду на напружену ситуацію, не всі іноземні судновласники готові продовжувати працювати в українських дунайських портах. Натомість річковий та морський флот УДП виконує роботу за будь-яких обставин", — написав Дмитро Москаленко.

Що відомо про теплохід "Вилково"

Теплохід "Вилково" є п'ятим судном із серії, яка була збудована на замовлення УДП на верфі Віана ду Каштелу в Португалії. Це універсальне суховантажне судно, призначене для перевезення різноманітних вантажів, зерна та контейнерів.

Його розміри: довжина — 88,15 метра, ширина — 15,50 метра, висота борту — 7,10 метра, осадка по літній вантажній марці — 5,67 метра. Водотоннажність судна становить 5742 тонни, а у баласті — 3279,8 тонни. Головний двигун виробництва Wartsila з максимальною тривалою потужністю 1985 кВт при 750 обертів за хвилину. Швидкість судна — 12 вузлів на годину.

Судно перебувало у бербоут-чартері протягом 10 років, після чого минулого року повернулося до порту приписки.

Нагадаємо, капітальні ремонтні роботи на теплоході "Олешки" (раніше відомому як "Челябинск") були повністю завершені після тривалого періоду, коли судно перебувало у затоні БТОФ, очікуючи свого часу на док. Цей процес тривав майже два роки, але тепер судно готове до повернення в експлуатацію.