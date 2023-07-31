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В Одесской области завершили ремонт судна "Вилково": как это поможет экспорту зерна

31 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области завершили ремонт судна "Вилково": как это поможет экспорту зерна
Судно "Вилково". Фото: Дмитрий Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Находившееся в ужасном состоянии морское судно "Вилково" успешно прошло капитальный ремонт. Процесс восстановления длился три месяца, в ходе которого заменено значительное количество деталей, произведена покраска и восстановлена большая номенклатура систем и агрегатов.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Благодаря ремонтным работам "Вилково" получило практически второе рождение и готово к своему первому рейсу сразу после успешной процедуры испытаний на класс Регистра. Судно имеет важное преимущество — способность работать на Дунае даже в условиях мелководья.

Судно в порту УДП. Фото: Дмитрий Москаленко
Судно в порту УДП. Фото: Дмитрий Москаленко

"Работы для него очень много — одесские порты заблокированы врагом, а вывозить урожай нужно. Самое главное, что, учитывая напряженную ситуацию, не все иностранные судовладельцы готовы продолжать работать в украинских дунайских портах. Зато речной и морской флот УДП выполняет работу при любых обстоятельствах", — написал Дмитрий Москаленко.

Что известно о теплоходе "Вилково"

Теплоход "Вилково" является пятым судном из серии, построенной по заказу УДП на верфи Виана ду Каштелу в Португалии. Это универсальный сухогруз, предназначенный для перевозки различных грузов, зерна и контейнеров.

Его размеры: длина — 88,15 метра, ширина — 15,50 метра, высота борта — 7,10 метра, осадка по летней грузовой марке — 5,67 метра. Водоизмещение судна составляет 5742 тонны, а в балласте — 3279,8 тонны. Главный двигатель производства Wartsila с максимальной продолжительной мощностью 1985 кВт при 750 оборотах в минуту. Скорость судна — 12 узлов в час.

Судно находилось в бербоут-чартере в течение 10 лет, после чего в прошлом году вернулось в порт приписки.

Напомним, капитальные ремонтные работы на теплоходе "Олешки" (ранее известном как "Челябинск") были завершены после длительного периода, когда судно находилось в затоне БТОФ, ожидая в свое время док. Этот процесс длился почти два года, но теперь судно готово к возвращению в эксплуатацию.

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