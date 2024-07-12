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На Одещині завершили роботи на одному з КПП — де тепер швидше перетинати контроль

12 липня 2024 18:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Оновлений КПП Одещини: на пункті "Рені — Джюрджюлешть" закінчили роботи
На КПП "Рені — Джюрджюлешть" закінчили роботи. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Верзілова Єлизавета - редактор

На контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це один із ключових КПП на півдні України, через який щодня проходить близько 150 вантажівок з експортною та імпортною продукцією. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Оновленний КПП на Одещині
КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проведені ремонтні роботи

На КПП відновили очисні споруди та системи водозабезпечення, а також відремонтували громадські вбиральні та адміністративні приміщення. Було нанесено дорожню розмітку, що значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту.

Нова розмітка на КПП Одещини
Оновлена дорожня розмітка на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Також на КПП "Рені — Джюрджюлешть" вже запровадили спільний контроль. Це дозволило зменшити кількість зупинок автотранспорту для контрольних процедур, тим самим збільшивши пропускну здатність пункту. Водії тепер можуть швидше і зручніше перетинати кордон.

Подальші плани

Наступним кроком буде реконструкція пункту пропуску спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Це дозволить ще більше підвищити ефективність роботи КПП та комфорт для всіх його користувачів.

Контроль на КПП в Рені
Транспорт на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Більше про КПП Одещини

Нагадаємо, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

Також ми писали, що тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті почало роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

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