Оновлений КПП Одещини: на пункті "Рені — Джюрджюлешть" закінчили роботи

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" закінчили роботи. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

На контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це один із ключових КПП на півдні України, через який щодня проходить близько 150 вантажівок з експортною та імпортною продукцією.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проведені ремонтні роботи

На КПП відновили очисні споруди та системи водозабезпечення, а також відремонтували громадські вбиральні та адміністративні приміщення. Було нанесено дорожню розмітку, що значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту.

Оновлена дорожня розмітка на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Також на КПП "Рені — Джюрджюлешть" вже запровадили спільний контроль. Це дозволило зменшити кількість зупинок автотранспорту для контрольних процедур, тим самим збільшивши пропускну здатність пункту. Водії тепер можуть швидше і зручніше перетинати кордон.

Подальші плани

Наступним кроком буде реконструкція пункту пропуску спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Це дозволить ще більше підвищити ефективність роботи КПП та комфорт для всіх його користувачів.

Транспорт на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Більше про КПП Одещини

Нагадаємо, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

Також ми писали, що тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті почало роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.