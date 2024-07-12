Обновленный КПП Одесчины: на пункте "Рени — Джюрджюлешть" закончили работы

В Одесской области завершили работы на одном из КПП — где теперь быстрее пересекать контроль
На контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это один из ключевых КПП на юге Украины, через который проходит ежедневно около 150 грузовиков с экспортной и импортной продукцией.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Произведены ремонтные работы
На КПП восстановили очистные сооружения и системы водообеспечения, а также отремонтировали общественные туалеты и административные помещения. Была нанесена дорожная разметка, что значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта.
Также на КПП "Рени — Джюрджюлешть" уже ввели общий контроль. Это позволило снизить количество остановок автотранспорта для контрольных процедур, тем самым увеличив пропускную способность пункта. Водители теперь могут быстрее и удобнее пересекать границу.
Дальнейшие планы
Следующим шагом станет реконструкция пункта пропуска совместно с Международной организацией по миграции (МОМ). Это позволит повысить эффективность работы КПП и комфорт для всех его пользователей.
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Напомним, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".
Также мы писали, что теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начало работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.
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