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В Одесской области завершили работы на одном из КПП — где теперь быстрее пересекать контроль

12 июля 2024 18:44
Верзилова Єлизавета - редактор
Обновленный КПП Одесчины: на пункте "Рени — Джюрджюлешть" закончили работы
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" закончили работы. Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Верзилова Єлизавета - редактор

На контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" завершили работы по благоустройству территории. Это один из ключевых КПП на юге Украины, через который проходит ежедневно около 150 грузовиков с экспортной и импортной продукцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Произведены ремонтные работы

На КПП восстановили очистные сооружения и системы водообеспечения, а также отремонтировали общественные туалеты и административные помещения. Была нанесена дорожная разметка, что значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта.

Новая разметка на КПП Одесщины
Обновлена дорожная разметка на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Также на КПП "Рени — Джюрджюлешть" уже ввели общий контроль. Это позволило снизить количество остановок автотранспорта для контрольных процедур, тем самым увеличив пропускную способность пункта. Водители теперь могут быстрее и удобнее пересекать границу.

Дальнейшие планы

Следующим шагом станет реконструкция пункта пропуска совместно с Международной организацией по миграции (МОМ). Это позволит повысить эффективность работы КПП и комфорт для всех его пользователей.

Контроль на КПП в Рене
Транспорт на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Больше о КПП Одесчины

Напомним, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".

Также мы писали, что теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начало работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

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