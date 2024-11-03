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На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

3 листопада 2024 12:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині побудують сучасне укриття для місцевої школи
Вказівник укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У селі Малий Фонтан оголосили тендер на будівництво укриття для місцевої школи. Роботи профінансують з місцевого бюджету, загальна вартість проєкту — понад 35 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Тендер на будівництво укриття для Малофонтанського опорного закладу оголосила Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області. Проєкт передбачає виконання комплексних робіт, зокрема підготовчих, прокладання зовнішніх електричних і слаботочних мереж, встановлення дизельної електростанції, проведення мереж водопостачання та каналізації, а також благоустрій території.

На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 мільйонів - фото 2
Малофонтанський опорний заклад освіти. Фото: facebook

Скільки грошей витратять

Очікувана вартість проєкту — 35 796 825 грн, що покриється з місцевого бюджету. Кінцевий строк подачі тендерних пропозицій — 13 листопада 2024 року, а сам аукціон розпочнеться цього ж дня. Відповідно до умов тендеру, завершення будівництва заплановано на 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на проведення робіт, які покращать проїзд територією кладовища "Західне". На проєкт виділено понад 18 млн грн. Також Ізмаїльський морський торговельний порт має намір укласти договір про купівлю сміттєвозу з фірмою "Альфатекс" з Кременчука. Продавцеві заплатять 4,9 млн грн. 

Одеса тендер укриття Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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