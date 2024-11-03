В Одесской области построят современное укрытие для местной школы

Указатель укрытия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В селе Малый Фонтан объявили тендер на строительство укрытия для местной школы. Работы профинансируют из местного бюджета, общая стоимость проекта — более 35 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Тендер на строительство укрытия для Малофонтанского опорного заведения объявил Куяльницкий сельский совет Подольского района Одесской области. Проект предусматривает выполнение комплексных работ, в частности, подготовительных, прокладки наружных электрических и слаботочных сетей, установку дизельной электростанции, проведение сетей водоснабжения и канализации, а также благоустройство территории.

Малофонтанское опорное заведение. Фото: facebook

Сколько денег потратят

Ожидаемая стоимость проекта – 35 796 825 грн, что покроется из местного бюджета. Конечный срок подачи тендерных предложений — 13 ноября 2024, а сам аукцион начнется в этот же день. Согласно условиям тендера, завершение строительства намечено на 31 декабря 2025 года.

Напомним, в Одессе объявили тендер на проведение работ, которые улучшат проезд по территории кладбища "Западное". На проект выделено более 18 млн. грн. Также Измаильский морской торговый порт намерен заключить договор о покупке мусоровоза с фирмой "Альфатекс" из Кременчуга. Продавцу заплатят 4,9 млн. грн.