Новий завод на Одещині - деталі

Пожежне обладнання. Фото ілюстративне: rubezh.biz

На Одещині збудують завод з виробництва протипожежного обладнання. Нове підприємство має залучити іноземні інвестиції та буде виготовляти продукцію не лише для внутрішнього користування, але й на експорт.

Про це журналістам "Бессарабії INFORM" повідомив директор Агенції регіонального розвитку Одеської області Сергій Кононенко.

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Корейська компанія Paratech, яка є провідним виробником у сфері виробництва протипожежного обладнання, спільно з українським підприємством СВТ планує створити спільний бізнес. Під час нещодавнього візиту української делегації до Південної Кореї відбулася зустріч, на якій підписали низку угод у сфері співпраці. Новий завод принесе в наш регіон іноземні інвестиції, створить нові робочі місця і сплачуватиме чималі податки в бюджет. Крім того, буде виробляти продукцію за новітніми технологіями, в тому числі й для експорту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття ексдиректора заводу в Києві. А також про те, що сміттєпереробного заводу на Одещині не буде.