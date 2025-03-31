Новый завод в Одесской области - детали

Пожарное оборудование. Фото иллюстративное: rubezh.biz

В Одесской области построят завод по производству противопожарного оборудования. Новое предприятие должно привлечь иностранные инвестиции и будет производить продукцию не только для внутреннего пользования, но и на экспорт.

Об этом журналистам "Бессарабии INFORM" сообщил директор Агентства регионального развития Одесской области Сергей Кононенко.

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Новый завод в Одесской области

Корейская компания Paratech, которая является ведущим производителем в сфере производства противопожарного оборудования, совместно с украинским предприятием ССТ планирует создать совместный бизнес. Во время недавнего визита украинской делегации в Южную Корею состоялась встреча, на которой подписали ряд соглашений в сфере сотрудничества. Новый завод принесет в наш регион иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и принесет немалые налоги в бюджет. Кроме того, будет производить продукцию по новейшим технологиям, в том числе и на экспорт.

Напомним, недавно мы писали о разоблачении экс-директора завода в Киеве. А также о том, что мусороперерабатывающего завода в Одесской области не будет.