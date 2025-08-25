Відео
Головна Одеса На Одещині жінка хотіла заробити на військових — деталі схеми

На Одещині жінка хотіла заробити на військових — деталі схеми

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 16:35
На Одещині посадовиця постачала бійцям ЗСУ неякісне масло - яким чином
Затримання фігурантки. Фото: Державне бюро розслідувань

Директорка одного з підприємств на Одещині організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України. Однак на цьому її викрили правоохоронці, жінці загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

Директорка одного з підприємств укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції.

За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного вершкового масла на десятки мільйонів гривень.

None - фото 1
Підозрювана з правоохоронцями. Фото: Державне бюро розлідувань

Яке покарання загрожує

Директорці підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 та за ч. 4 ст. 358 КК України  (шахрайство та використання свідомо підроблених документів). За скоєне посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з продажу гуманітарних авто. А також про те, що масло та інша молочка подешевшає.

Одеса Одеська область Новини Одеси олія затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
