В Одесской области чиновница поставляла бойцам ВСУ некачественное масло - каким образом

Задержание фигурантки. Фото: Государственное бюро расследований

Директриса одного из предприятий в Одесской области организовала поставки некачественного сливочного масла для нужд бойцов Национальной гвардии Украины. Однако на этом ее разоблачили правоохранители, женщине грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Подробности дела

Директриса одного из предприятий заключала договоры на поставку продукции военным частям, которая не соответствовала установленным стандартам. Фигурантка, чтобы заработать на фальсифицированном масле, использовала "липовые" гарантийные документы по качеству продукции.

По такой схеме чиновница планировала поставить бойцам 250 тонн некачественного сливочного масла на десятки миллионов гривен.

Подозреваемая с правоохранителями. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 и по ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество и использование заведомо поддельных документов). За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

