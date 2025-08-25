Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине женщина хотела заработать на военных — детали схемы

На Одесчине женщина хотела заработать на военных — детали схемы

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:35
В Одесской области чиновница поставляла бойцам ВСУ некачественное масло - каким образом
Задержание фигурантки. Фото: Государственное бюро расследований

Директриса одного из предприятий в Одесской области организовала поставки некачественного сливочного масла для нужд бойцов Национальной гвардии Украины. Однако на этом ее разоблачили правоохранители, женщине грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Директриса одного из предприятий заключала договоры на поставку продукции военным частям, которая не соответствовала установленным стандартам. Фигурантка, чтобы заработать на фальсифицированном масле, использовала "липовые" гарантийные документы по качеству продукции.

По такой схеме чиновница планировала поставить бойцам 250 тонн некачественного сливочного масла на десятки миллионов гривен.

None - фото 1
Подозреваемая с правоохранителями. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 и по ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество и использование заведомо поддельных документов). За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме по продаже гуманитарных авто. А также о том, что масло и другая молочка подешевеет.

Одесса Одесская область Новости Одессы масло задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации