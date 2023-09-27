На Одещині жінка виманювала гроші від родичів зниклих військовослужбовців

В Одесі виявили шахрайку. Фото: google

Поліція в Одеській області розкрила схему обману, де жінка вигадувала історії про родичів військовослужбовців та вимагала гроші для їхнього лікування у госпіталі. Після виявлення схеми, їй загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Псевдоволонтерка з Одещини використовувала соціальні мережі для збору даних про безвісти зниклих військовослужбовців та їхніх родичів, після чого телефонувала їм і представлялася волонтеркою. Вона розповідала, що їхні родичі знайдені живими і лежать в госпіталі, потребуючи грошей на лікування, транспортування та інші потреби.

"Звісно, введені в оману громадяни, почувши радісну звістку та намагаючись допомогти рідним, перераховували кошти на картку "волонтерки", які та знімала і використовувала у своїх цілях. Наразі поліцейські встановили чотирьох громадян, які загалом перерахували жінці понад 9000 гривень", — йдеться в повідомленні

Яке покарання чекає на псевдоволонтерку

Поліція встановила підозрювану та повідомила їй про підозру у шахрайстві. За цим злочином їй загрожує штраф або виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Шахрайські схеми на Одещині

Троє мешканців Одеської області привласнили понад 300 тисяч гривень банківських карток, прикриваючись "допомогою від ООН". Українців закликають звертатись до поліції в разі незаконного списання грошей за цією схемою.

Мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.