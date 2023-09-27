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В Одесской области женщина выманивала деньги от родственников пропавших военнослужащих

27 сентября 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области женщина выманивала деньги от родственников пропавших военнослужащих
В Одессе обнаружили мошенницу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция в Одесской области раскрыла схему обмана, где женщина придумывала истории о родственниках военнослужащих и потребовала деньги для их лечения в госпитале. После обнаружения схемы ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Псевдоволонтер из Одесчины использовала социальные сети для сбора данных о без вести пропавших военнослужащих и их родственников, после чего звонила им и представлялась волонтером. Она рассказывала, что их родственники найдены живыми и лежат в госпитале, требуя денег на лечение, транспортировку и другие нужды.

"Конечно, введенные в заблуждение граждане, услышав радостное известие и пытаясь помочь родным, перечисляли средства на карточку "волонтерки", которую та снимала и использовала в своих целях. Полицейские установили четырех граждан, которые в целом перечислили женщине более 9000 гривен", — говорится в сообщении

Какое наказание ждет псевдоволонтерша

Полиция установила подозреваемую и сообщила ей о подозрении в мошенничестве. За этим преступлением ей грозит штраф или исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мошеннические схемы в Одесской области

Трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по этой схеме.

Житель Одесчины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.

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