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На Одещині жінку визнали винною у розповсюдженні інформації про ТЦК — яке покарання

16 червня 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мешканка Одещини розповсюджувала інформацію про роботу одеського ТЦК
Мобільний телефон та люди у військовій формі. Фотоколаж ілюстративний: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Комінтернівський районний суд визнав жінку винною у розповсюдженні інформації про місця роботи мобільних груп ТЦК та СП в Одесі. Вирок був затверджений з урахуванням пом'якшувальних обставин: жінка відбулась штрафом. 

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку суду

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Деталі справи

В документах мовиться, що на початку поточного року громадянка почала розповсюджувати в месенджерах та групах інформацію про місця, де будуть працювати співробітники ТЦК.Таким чином, жінка хотіла сприяти ухиленню громадян від виконання обов’язку з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"9 січня 2024 року о 12:03, діючи умисно, жінка розповсюдила цю інформацію у групі месенджера "Viber", що містила 887 учасників. Повідомлення містило точні дати й місця проведення заходів, що значно ускладнило роботу військових і сприяло ухиленню громадян від мобілізації", — йдеться у вироку суду.

Яке покарання

Суд кваліфікував її дії як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Жінка визнала свою провину. Оскільки раніше вона не була судима та має на утриманні трьох малолітніх дітей, то ці обставини були враховані судом і їй винесли пом’якшувальне покарання. Одеситці призначили штраф у розмірі 170 000 гривень. Також суд конфіскував її мобільний телефон.

Нагадаємо, одесита засудили до трьох років в’язниці за ухилення від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, але заявив, що не має наміру брати участь у війні через моральні та матеріальні обов'язки перед родиною.

ТЦК та СП
штраф
Одеса
Одеська область
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