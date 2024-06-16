Жительница Одесской области распространяла информацию о работе одесского ТЦК

Мобильный телефон и люди в военной форме. Фотоколлаж иллюстративный: Новини.LIVE

Коминтерновский районный суд признал женщину виновной в распространении информации о местах работы мобильных групп ТЦК и СП в Одессе. Приговор был утвержден с учетом смягчающих обстоятельств: женщина отделалась штрафом.

Об этом Новости.LIVE узнали из приговора суда.

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Детали дела

В документах говорится, что в начале текущего года гражданка начала распространять в мессенджерах и группах информацию о местах, где будут работать сотрудники ТЦК. Таким образом, женщина хотела способствовать уклонению граждан от исполнения обязанности явиться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

"9 января 2024 в 12:03, действуя умышленно, женщина распространила эту информацию в группе мессенджера "Viber", которая содержала 887 участников. Сообщение содержало точные даты и места проведения мероприятий, что значительно усложнило работу военных и способствовало уклонению граждан от мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Какое наказание

Суд квалифицировал ее действия как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Женщина признала свою вину. Поскольку ранее она не была судима и содержит трех малолетних детей, то эти обстоятельства были учтены судом и ей вынесли смягчающее наказание. Одесситке назначили штраф в размере 170 000 гривен. Также суд конфисковал ее мобильный телефон.

Напомним, одессита приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. На суде мужчина вину признал, но заявил, что не намерен участвовать в войне из-за моральных и материальных обязанностей перед семьей.