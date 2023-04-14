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На Одещині з’явилось модульне містечко для ВПО: які умови проживання

14 квітня 2023 11:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині з’явилось модульне містечко для ВПО: які умови проживання
В Одеській області перевірили модульні будинки. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Великодальницькій громаді Одеського району організували модульне містечко для переселенців. Спочатку воно було розраховане на 125 місць, проте згодом його розширили до 250 місць, 

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Модульні будинки в Одеській області. Фото: Одеська РВА
Модульні будинки в Одеській області. Фото: Одеська РВА

"Разом з керівництвом області, представниками соціальних служб та правоохоронних органів ми пересвідчились в тому, що в цьому модульному містечку роблять усе належне, щоб створити комфортні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до Одеського району з Чернігівської, Херсонської, Донецької та Луганської областей", — сказав Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. 

Нагадаємо, в Одеському районі зареєстровано 103 тисячі внутрішньопереміщених осіб. За допомогою місцевої влади працевлаштовано понад 1000 осіб. 

Також зазначимо, що з 21 по 29 березня в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

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