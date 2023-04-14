В Одесской области появился модульный городок для ВПЛ: какие условия проживания

В Одесской области проверили модульные дома. Фото: Одесская РВА

В Великодальниской общине Одесского района организовали модульный городок для переселенцев. Сначала оно было рассчитано на 125 мест, однако впоследствии его расширили до 250 мест,

Об этом сообщает Одесский РВА.

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Модульные дома в Одесской области. Фото: Одесская РВА

"Вместе с руководством области, представителями социальных служб и правоохранительных органов мы убедились в том, что в этом модульном городке делают все должное, чтобы создать комфортные условия проживания для внутренне перемещенных лиц, приехавших в Одесский район из Черниговской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — сказал Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Напомним, в Одесском районе зарегистрировано 103 тысячи внутриперемещенных лиц. С помощью местных властей трудоустроено более 1000 человек.

Также отметим, что с 21 по 29 марта в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.