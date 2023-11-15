Де збудують сміттєпереробні заводи в Одеській області і коли вони почнуть свою роботу

Екскаватор працює на сміттєзвалищі. Фото: Тис Микола УНІАН

В Одеській області збудують сім сміттєпереробних заводів за новітніми технологіями. Відповідний меморандум підписали сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, голова військової адміністрації, а також голови громад, у яких планується будівництво.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час спільної пресконференції міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України та голови Одеської ОВА.

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Де будуватимуть

Сьогодні в Одеській області перероблюванню може підлягати близько 1 мільйона тонн побутових відходів. Поки що вони утилізуються на полігонах для сміття, де місце обмежене. Таким чином, вже дуже скоро може постати питання, що робити з відходами. Нові заводи допоможуть розв'язувати цю проблему, а також покращити екологічну складову в регіоні. Місця для будівництва підбирали з урахуванням логістичних даних.

"Ці місця були вибрані не просто так. Це логістично правильні місця. Щоб до кожного населеного пункту був добрий під'їзд, територіально розміщенні біля Одеси. Це є також Арциз, Подільськ, Саф'янці Ізмаїльського району", — зазначає Олег Кіпер.

Підписання меморандуму. Фото: Новини.LIVE

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Проєкт реалізовуватимуть шляхом кредитів європейських банків. У межах реформи управління відходами в Україні має з'явитися щонайменше 200 нових сміттєпереробних об'єктів по всій території країни. Впроваджувати такий план першим почала Київська область.

Нові технології в Одесі

Особливість таких заводів полягатиме у використанні одразу декількох технологій обробки. При переробленні органіки вироблятимуть біометан, який є вкрай важливим як енергетичний ресурс. Відходи ретельно сортуватимуть, аби відокремити цінні ресурси, такі як металобрухт, скло, пластик.

"Ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти європейськими принципами, тобто ієрархії управління відходами та кругової економіки. Максимально переробки сміття і виділення енергетичного компонента з кожної тони сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності", — зазначає міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Руслан Стрілець та Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Також міністр наголосив, що кожна громада може сама обирати модель заводу. Він може бути як комунальної форми власності, так і приватної. Від цього й залежить — це будуть інвесторські кошти або місцеві. Строк реалізації такого проєкту наразі залежить від самих громад.

"Питання залежить від громад. Наскільки активно вони будуть працювати. Я впевнений, що при активній роботі, якщо один рік на проєктування, півтора року на будівництво, то рахуйте самі. Але важливо, наскільки ми будемо швидко та спільно бігти, аби пришвидшити цей термін", — каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Чиновники запевняють, що сміттєпереробні заводи за новими технологіями — це крок у майбутнє спільно з європейськими партнерами. Також це нові робочі місця та великий плюс для екології, особливо під час повномасштабного вторгнення.