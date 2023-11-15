Где построят мусороперерабатывающие заводы в Одесской области и когда они начнут свою работу

Экскаватор работает на свалке. Фото: Тис Николай УНИАН

В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов по новейшим технологиям. Соответствующий меморандум подписали сегодня министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, глава военной администрации, а также главы громад, в которых планируется строительство.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время совместной пресс-конференции министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и главы Одесской ОВА.

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Где будут строить

Сегодня в Одесской области переработке может подвергаться около 1 миллиона тонн бытовых отходов. Пока они утилизируются на мусорных полигонах, где место ограничено. Таким образом, уже очень скоро может возникнуть вопрос, что делать с отходами. Новые заводы помогут решить эту проблему, а также улучшить экологическую составляющую в регионе. Места для строительства подбирали с учетом логистических данных.

"Эти места были выбраны не просто так. Это логистически правильные места. Чтобы к каждому населенному пункту был хороший подъезд, территориально размещены возле Одессы. Это также Арциз, Подольск, Сафьяны, Измаильского района", — отмечает Олег Кипер.

Подписание меморандума. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Проект будет реализовываться за счет кредитов европейских банков. В рамках реформы управления отходами. В Украине должно появиться не менее 200 новых мусороперерабатывающих объектов по всей территории страны. Внедрять такой план первым начала Киевская область.

Новые технологии в Одессе

Особенность таких заводов будет в использовании сразу нескольких технологий обработки. При переработке органики будут производить биометан, который очень важен как энергетический ресурс. Отходы будут тщательно сортировать, чтобы отделить ценные ресурсы, такие как металлолом, стекло, пластик.

"Мы не хотим сжигать отходы. Мы хотим идти по европейским принципам. То есть иерархии управления отходами и круговой экономики. Максимально переработки мусора и выделение энергетического компонента из каждой тонны мусора, который сегодня образуют украинцы в результате своей деятельности", — отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец и Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Также министр подчеркнул, что каждая громада может сама выбирать модель завода. Он может быть как коммунальной формы собственности, так и частной. От этого и зависит — это будут инвесторские средства или местные. Срок реализации такого проекта зависит от самих громад.

"Вопрос зависит от громад. Насколько активно они будут работать. Я уверен, что при активной работе. Если один год на проектирование, полтора года на строительство, то считайте сами. Но важно, насколько мы будем быстро и совместно бежать, чтобы ускорить этот срок", — говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Чиновники уверяют, что мусороперерабатывающие заводы по новым технологиям — это шаг в будущее совместно с европейскими партнерами. Это новые рабочие места и большой плюс для экологии, особенно во время полномасштабного вторжения.