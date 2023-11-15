Стан маєтку, де розташований Одеський Будинок вчених після наймасштабнішого російського обстрілу міста

Директорка Будинку вчених показує стан пам'ятника архітектури. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Одеси з боку Росії 23 липня увійшов в історію міста як один із найбільших за всю історію повномасштабного вторгнення в Україну. За одну ніч постраждали 44 будівлі, з яких 29 — це пам'ятки архітектури. Тоді ж разом зі Спасо-Преображенським собором дісталося одеському Будинку вчених. Одна з найкрасивіших будівель міста, вкрилася тріщинами, в ній частково обвалилася стеля, вибило старовинні вікна та зруйнувало дах.

Журналісти Новини.LIVE з’ясовували, в якому стані маєток графа Толстого, де розташовується Будинок вчених, та чи готовий пам'ятник архітектури до зими.

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Стан будівлі

Найбільше всього руйнувань в одеському Будинку вчених зазнав літній дворик. Він є прилеглою територією пам’ятки архітектури. Там зруйнований старовинний фонтан та клумби. Також руйнувань зазнав й сам маєток графа Толстого.

Зруйнований двір Будинку вчених. Фото: Новини.LIVE

"Будівля отримала значні пошкодження. По-перше, це дах. Він був трохи піднятий вибуховою хвилею. Там зламана стропильна система покрівлі, тепер вся система потребує ремонту. Після влучання пошкоджені всі рами, вони автентичні і відновити їх буде дуже важко. Вибиті двері та скло. Все потребує ремонту", — розповідає директорка Будинку вчених Світлана Жекова.

Директорка Будинку вчених Світлана Жекова. Фото: Новини.LIVE

На прибирання прилеглої території дали дозвіл лише 1 листопада. Тепер екстрено фахівці займаються прибиранням ділянки та підготовкою будівлі до зими. Також працівники Будинку вчених зізнаються, що вдвічі прикро через те, що тільки рік назад як завершили реставрацію другого поверху.

"Дуже боляче дивитися на фасади, які ми щойно відреставрували. Адже влітку 2021 року ми провели невеличку реставрацію першого поверху, а влітку 2022 року ми піднялися вище і провели реставрацію карниза", — каже директорка Будинку вчених.

Вигляд другого поверху зараз. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нині спеціальна комісія, до якої увійшли будівельники та архітектори, проводить огляд будівлі. Саме вони мають дати свій висновок, у якому стані перебуває пам'ятка архітектури та які першочергові заходи необхідні для його збереження. Найбільше постраждали опорні стіни, на яких тримається Будинок вчених, в одну із трьох стін саме і припав удар російської ракети.

Процес консервації

На сьогодні всі сили спрямовані на те, щоб зберегти пам’ятник архітектури національного значення. Адже самій будівлі вже 200 років, і втратити таку автентичну споруду неприпустимо. Поки що йдеться лише про консервацію будівлі.

"Консервація наддасть можливість зберегти будівлю, тобто прикрити місця, які з перепадами температур будуть далі руйнуватися. Вона вимагає превентивних заходів. У кожне вікно буде вставлено сендвіч-панель", — зазначає директорка.

Всі меблі спаковані та частково вивезені. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, такий процес доволі складний. Необхідно отримати безліч дозволів від відповідних структур та інстанції. Але, перш ніж починати роботи необхідно провести додаткові дослідження.

"Тут і копали шорфи, щоб перевірити стан фундаменту, глибокий він чи ні. У нас він неглибокий, ще й до всього зруйнована підпорна стіна. Для будівлі це дуже погано", — розповідає Світлана Жекова.

Через неглибокий фундамент руйнація будівлі може прискоритися — Світлана Жекова. Фото: Новини.LIVE

Частково зруйновано сонячний ліхтар. Фото: Новини.LIVE

Тільки після цього можна звертатися до фондів із проханням виділити гроші на проведення робіт. Також тривають переговори з ЮНЕСКО.

Скільки потрібно грошей

Скільки всього потрібно грошей на відновлення Будинку вчених, сьогодні говорити складно. Ще влітку був підготовлений приблизний кошторис, але зараз ціни змінилися так, що він швидше за все зросте.

"Попередньо підраховані збитки, але вони стосуються лише будівлі, не враховуючи територію. Сьогодні це 53 млн гривень, щоб відновити будинок вчених, але ціни змінюються. Така вартість була влітку, що далі буде, ми не знаємо", — каже директорка Будинку вчених.

Тріщина в опорній стіні. Фото: Новини.LIVE

Старовина ліпнина, що падає зі стелі. Фото: Новини.LIVE

Порятунок уцілілих цінностей

Поки що співробітники намагаються врятувати те, що вціліло. Так, мармурові та паркетні підлоги накрили дошками, щоб запобігти їх руйнуванню у разі падіння уламків зі стелі. Що стосується знаменитого рояля, який був в одній із кімнат, то його заховали у спеціальний саркофаг. Такі самі захисні споруди були встановлені над мармуровими автентичними вазами. Наразі робота спрямована на порятунок картин та найбільшого гобелена, присвяченого Одесі. Їх планується вивести у безпечні місця до закінчення війни.

Старовинний рояль у саркофазі. Фото: Новини.LIVE

"Ми вирішили позбирати уламки ракети, яка влучила на територію Будинку вчених. Ми їх назбирали дуже багато. У нас є мішок і ще два відра цих уламків. Ми повибирали, помили та вирішили зробити експозицію, щоб показати людям, що саме наробило лихо тут у нас, в Будинку вчених", — зазначає Світлана Жекова.

Уламки ракет, що влучили у Будинок вчених. Фото: Новини.LIVE

Загалом будівля сьогодні перебуває у жалюгідному стані, на стінах величезні тріщини, деякі з них наскрізні. Ось тільки говорити про початок реставраційних робіт поки що не можна — грошей на це немає. Наразі головне для пам'ятника архітектури — пережити майбутню зиму.