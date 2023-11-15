Состояние поместья, где расположен Одесский дом ученых после самого масштабного российского обстрела города

Директор Дом ученых показывает состояние памятника архитектуры. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Одессы со стороны России 23 июля вошел в историю города как один из самых больших за все время полномасштабного вторжения в Украину. За одну ночь пострадали 44 здания, из которых 29 — памятники архитектуры. Тогда вместе со Спасо-Преображенским собором досталось Одесскому Дому ученых. Одно из самых красивых зданий города покрылось трещинами, в нем частично обрушился потолок, выбило старинные окна и разрушило крышу.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, в каком состоянии имение графа Толстого, где находится Дом ученых, и готов ли памятник архитектуры к зиме.

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Состояние здания

Больше всего разрушений в одесском Доме ученых получил летний дворик. Он является прилегающей территорией памятника архитектуры. Там разрушен старинный фонтан и клумбы. Также разрушения получило и само поместье графа Толстого.

Разрушенный двор Дома ученых. Фото: Новини.LIVE

"Здание получило значительные повреждения. Во-первых, это крыша. Она была немного поднята взрывной волной. Там сломана стропильная система кровли, теперь вся система нуждается в ремонте. После попадания повреждены все рамы, они аутентичны и восстановить их будет очень тяжело. Выбиты двери и стекла. Все нуждается в ремонте", — рассказывает директор Дома ученых Светлана Жекова.

Директор Дома ученых Светлана Жекова. Фото: Новини.LIVE

На уборку близлежащей территории дали разрешение только 1 ноября. Теперь экстренно специалисты занимаются уборкой участка и подготовкой здания к зиме. Также работники Дома ученых признаются, что вдвое досадно из-за того, что только год назад завершили реставрацию второго этажа.

"Очень больно смотреть на фасады, которые мы только отреставрировали. Ведь летом 2021 года мы провели небольшую реставрацию первого этажа, а летом 2022 года мы поднялись выше и провели реставрацию карниза", — говорит директор Дома ученых.

Вид второго этажа сейчас. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время специальная комиссия, в которую вошли строители и архитекторы, проводит осмотр здания. Именно они должны дать заключение, в каком состоянии находится памятник архитектуры и какие первоочередные меры необходимы для его сохранения. Наиболее пострадали опорные стены, на которых держится Дом ученых, в одну из трех стен как раз и пришелся удар российской ракеты.

Процесс консервации

На сегодня все силы направлены на то, чтобы сохранить памятник архитектуры национального значения. Ведь самому зданию уже 200 лет, и потерять такую аутентичное здание недопустимо. Пока речь идет только о консервации здания.

"Консервация позволит сохранить здание, то есть прикрыть места, которые с перепадами температур будут дальше разрушаться. Она требует превентивных мер. В каждое окно будет вставлен сэндвич-панель", — отмечает директор.

Вся мебель упакована и частично вывезена. Фото: Новини.LIVE

Правда, такой процесс достаточно сложный. Необходимо получить множество разрешений в соответствующих структурах и инстанциях. Но прежде чем начинать работу, необходимо провести дополнительные исследования.

"Здесь и копали шорфы, чтобы проверить состояние фундамента, глубокий он или нет. У нас он неглубокий, еще к тому же разрушена подпорная стена. Для здания это очень плохо", — рассказывает Светлана Жекова.

Из-за не глубокого фундамента разрушение здания может ускориться — Светлана Жекова. Фото: Новини.LIVE

Частично разрушенный солнечный фонарь. Фото: Новини.LIVE

Только после этого можно обращаться в фонды с просьбой выделить деньги на проведение работ. Также продолжаются переговоры с ЮНЕСКО.

Сколько нужно денег

Сколько всего нужно денег на восстановление Дома ученых, сегодня говорить сложно. Еще летом была подготовлена приблизительная смета, но сейчас цены изменились, так что она, скорее всего, вырастет.

"Предварительно подсчитаны убытки, но они касаются только здания без учета территории. Сегодня это 53 млн гривен, чтобы восстановить Дом ученых, но цены меняются. Такая стоимость была летом, что будет дальше, мы не знаем", — говорит директор Дома ученых.

Трещина в опорной стене. Фото: Новини.LIVE

Старинная лепнина, падающая с потолка. Фото: Новини.LIVE

Спасение уцелевших ценностей

Пока что сотрудники пытаются спасти уцелевшее. Так, мраморные и паркетные полы накрыли досками, чтобы предотвратить их разрушение при падении обломков с потолка. Что касается знаменитого рояля, который находился в одной из комнат, его спрятали в специальный саркофаг. Такие же защитные сооружения были установлены над мраморными подлинными вазами. В настоящее время работа направлена на спасение картин и крупнейшего гобелена, посвященного Одессе. Их планируется вывезти в безопасное место до окончания войны.

Старинный рояль в саркофаге. Фото: Новини.LIVE

"Мы решили собрать обломки ракеты, попавшей на территорию Дома ученых. Мы их собрали очень много. У нас есть мешок и еще два ведра этих обломков. Мы выбрали, помыли и решили сделать экспозицию, чтобы показать людям, что именно натворило беду здесь, у нас, в Доме ученых", — отмечает Светлана Жекова.

Обломки ракет, попавшие в Дом ученых. Фото: Новини.LIVE

В общем, здание сегодня находится в плачевном состоянии, на стенах огромные трещины, некоторые из них сквозные. Вот только говорить о начале реставрационных работ пока нельзя — денег на это нет. В настоящее время главное для памятника архитектуры — пережить будущую зиму.