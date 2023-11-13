Наслідки ракетних атак — в Одесі пошкоджено майже 100 пам'яток архітектури
Протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це в етері національного телемарафону повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.
За його словами, з липня в Одесі повністю або частково зруйновано 93 пам'ятки архітектури, з яких шість було пошкоджено під час останньої атаки 5 листопада.
"Щодо цивільної інфраструктури, то лише за одну ніч — з 5 на 6 листопада, внаслідок злочинних дій РФ були пошкоджені 33 житлові будинки. Ушкодження отримали майже 400 цивільних квартир", — сказав Харлов.
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У ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Всього у місці руйнувань зазнало шість історичних об'єктів.
Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.
Нагадаємо, для відновлення роботи після ракетного удару Одеському художньому музею потрібен час. Зараз насамперед необхідно провести консервацію будівлі та підготувати її до зими.
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