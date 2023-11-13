Последствия ракетных атак — в Одессе повреждено почти 100 памятников архитектуры

Пострадало историческое здание. Фото: Новини.LIVE

В течение полугода атак на Одессу в городе повреждена почти сотня памятников архитектуры. Большинство этих объектов находились под защитой культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

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По его словам, с июля в Одессе полностью или частично разрушены 93 памятника архитектуры, из которых шесть были повреждены во время последней атаки 5 ноября.

"Что касается гражданской инфраструктуры, то только за одну ночь — с 5 на 6 ноября, в результате преступных действий РФ были повреждены 33 жилых дома. Повреждения получили почти 400 гражданских квартир", — сказал Харлов.

Больше о ракетной атаке на Одессу 6 ноября

В ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись шесть исторических объектов.

В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.

Напомним, для возобновления работы после ракетного удара Одесскому художественному музею нужно время. Сейчас прежде всего необходимо провести консервацию здания и подготовить его к зиме.