На Одещині зіткнулись автомобіль з мотоциклом: обставини ДТП

ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

У місті Подільськ, що на Одещині зіштовхнулися автомобілістка та мотоцикліст. Постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, де чоловіку діагностували перелом руки, а жінці — забій коліна.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

За попередніми даними поліції, 38-річна водійка легкового автомобіля не пропустила 34-річного мотоцикліста, який їхав зустрічним напрямком та мав перевагу на дорозі, коли вона повертала ліворуч. Це призвело до зіткнення транспортних засобів та травмування водія мотоцикла.

Мотоцикл зіткнувся з авто. Фото: ГУНП в Одеській області.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали співробітники територіального підрозділу поліції. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено низку експертиз. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.