В Одесской области столкнулись автомобиль с мотоциклом: обстоятельства ДТП

ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

В городе Подольск, Одесская область, столкнулись автомобилистка и мотоциклист. Пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, где мужчине диагностировали перелом руки, а женщине — ушиб колена.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

По предварительным данным полиции, 38-летняя водитель легкового автомобиля не пропустила ехавшего по встречному направлению 34-летнего мотоциклиста, имевшего преимущество на дороге, когда она поворачивала налево. Это привело к столкновению транспортных средств и травмированию водителя мотоцикла.

Мотоцикл столкнулся с автомобилем. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте ДТП работали сотрудники территориального подразделения полиции. Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.