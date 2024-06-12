На Одещині прикордонники уразили розвідувальний БпЛА росіян

Прикордонники Одеського загону уразили ворожий розвідувальний БпЛА. Фото: ДПСУ

Одещина постійно зазнає атак з боку російських військових, які використовують дрони та ракети для ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Протягом останніх місяців ворог неодноразово завдавав ударів по регіону, намагаючись дестабілізувати ситуацію та нанести максимальну шкоду. Так, прикордонникам Одеського загону вдалось уразити черговий розвідувальний безпілотник росіян.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Збиття безпілотника "Zala"

Прикордонники Одещини збили російський безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Zala" за допомогою FPV-дрону. "Zala" використовується російськими військовими у зборі інформації про позиції українських військових, моніторингу місцевості та виявлення потенційних цілей для артилерійських ударів.

"Бійці негайно відреагували на виявлену загрозу. Використовуючи FPV-дрон, прикордонники хутко визначили місце знаходження та напрямок руху російського дрона типу "крило" та філігранно ліквідували його в повітрі", — зазначили у відомстві.

Про безпілотник "Zala"

"Zala" є одним з передових розвідувальних безпілотних літальних апаратів російської армії. Він обладнаний сучасними камерами та сенсорами, що дозволяють здійснювати детальну розвідку на великій відстані. Дрон може передавати дані в режимі реального часу, що робить його важливим інструментом у військових операціях.

Характеристики БпЛА "Zala". Фото: АрміяInform.

Ми раніше писали, що по Одесі та області росіяни здійснили 21 масований обстріл портової та аграрної інфраструктури. Подібні атаки Росії на порти Чорноморського регіону свідчать про системність нападів на зернову безпеку світу.

Також ми писали, що на думку експертів саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста. Це тому, що така ППО здатна ефективно перехоплювати цілі, які летять на наднизькій висоті та з великою швидкістю