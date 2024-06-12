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В Одесской области уничтожен разведчик россиян — точная работа пограничников

12 июня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области пограничники поразили разведывательный БПЛА россиян
Пограничники Одесского отряда поразили вражеский разведывательный БПЛА. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесчина постоянно подвергается атакам со стороны российских военных, использующих дроны и ракеты для ударов по мирному населению и инфраструктуре. В последние месяцы враг неоднократно наносил удары по региону, пытаясь дестабилизировать ситуацию и причинить максимальный ущерб. Так, пограничникам Одесского отряда удалось поразить очередной разведывательный беспилотник россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ .

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Сбитие беспилотника "Zala"

Пограничники Одесчины сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Zala с помощью FPV-дрона. "Zala" используется российскими военными в сборе информации о позициях украинских военных, мониторинге местности и выявлении потенциальных целей для артиллерийских ударов.

"Бойцы немедленно отреагировали на выявленную угрозу. Используя FPV-дрон, пограничники быстро определили местонахождение и направление движения российского дрона типа "крыло" и филигранно ликвидировали его в воздухе" , — отметили в ведомстве.

О беспилотнике "Zala"

"Zala" является одним из передовых разведывательных беспилотных летательных аппаратов российской армии. Он оснащен современными камерами и сенсорами, позволяющими осуществлять детальную разведку на большом расстоянии. Дрон может передавать данные в режиме реального времени, что делает его важнейшим инструментом в военных операциях.

В Одесской области сбили вражеский беспилотник
Характеристики БпЛА "Zala". Фото: АрмияInform.

Мы ранее писали, что по Одессе и области россияне провели 21 массированный обстрел портовой и аграрной инфраструктуры. Подобные атаки России на порты Черноморского региона свидетельствуют о системности нападений на зерновую сохранность мира.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, именно система противовоздушной обороны SAMP/T лучше всего подходит для защиты города. Это потому, что такая ПВО способна эффективно перехватывать цели, летящие на сверхнизкой высоте и с большой скоростью.

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