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На Одещині зросла заробітна платня — який показник

19 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині зросла заробітна платня — який показник
Люди працюють в офісі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області за 2023 рік зросла середня зарплатня на 2 000. Наразі вона становить 15 тисяч гривень та стала на 7% більшою, ніж минулого року. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу з пошуку роботи Work.ua. 

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За інформацією сервісу, для дослідження використали дані зарплат, які пропонують роботодавці у вакансіях за цей рік.

"Зараз на ринок праці впливає низька конкуренція за вакансії, дефіцит кваліфікованих кадрів та запит на підвищення оплати від уже наявних працівників. Спираючись на цю інформацію, можна стверджувати, що зростання зарплат, ймовірно, продовжиться й у наступному кварталі", — зазначають на Work.ua.

Яка ситуація на півдні 

В Одесі обстріли енергоструктури та перебої зі світлом змусили знизитися тільки зарплати найкваліфікованіших. У них оплата праці знову становить 20 000 грн з березня цього року (I квартал). В інших категоріях суми лишилися на тому ж рівні й поступово почали рости з початку 2023 року. А зарплати I квартиля навіть підвищилися ще раз у травні.

У Миколаєві, що постійно потерпає від російських обстрілів, терор відбився і на зарплатах. Тут зростання показали лише зарплати I квартиля. І це сталося саме в середині II кварталу 2023 року. В той таки час повернулися на попередній рівень медіанні зарплати, які восени 2022 просіли на 2 000 грн, на кінець того ж року зросли до 13 000 грн і залишалися на тих же показниках більш як пів року.

Статистика зарплат. Фото: скриншот

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) продовжує модернізовувати флот та залучати дедалі більше фахівців. У підприємстві розповіли про заробітну платню топових капітанів та помічників. 

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