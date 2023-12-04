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Суховантаж "Ізмаїл" планують модернізувати — як саме

4 грудня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Суховантаж "Ізмаїл" планують модернізувати — як саме
Суховантаж "Ізмаїл" у морі. Фото: ІМО
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українське Дунайське пароплавство (УДП) планує замінити радіонавігаційне та аварійно-рятувальне обладнання на суховантажі "Ізмаїл". Наразі судно очікує відправки до місця ремонту. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко. 

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За його словами, модернізувати судно збиралися ще у жовтні, однак тоді його стан був непридатний для транспортування. 

"Виявилося, що технічний стан "Ізмаїла" навіть гірше, ніж ми очікували. Не працювало радіонавігаційне обладнання. Закінчився термін документації на аварійно-рятувальне обладнання. Орендар чомусь забув про це повідомити заздалегідь", — написав Москаленко. 

Окрім того, директор УДП зазначив, що на судно чекають більш масштабні роботи, ніж на "Вилково", яке відремонтували минулого місяця. 

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Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що суховантаж "Вилково" знову починає приймати вантажі після тривалого капітального ремонту. Раніше судно майже 10 років перебувало у бербоут-чартері приватної компанії, тож лише зараз воно відновлює роботу у повному обсязі. 

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