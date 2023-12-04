Суховантаж "Ізмаїл" планують модернізувати — як саме

Суховантаж "Ізмаїл" у морі. Фото: ІМО

Українське Дунайське пароплавство (УДП) планує замінити радіонавігаційне та аварійно-рятувальне обладнання на суховантажі "Ізмаїл". Наразі судно очікує відправки до місця ремонту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

Читайте також:

За його словами, модернізувати судно збиралися ще у жовтні, однак тоді його стан був непридатний для транспортування.

"Виявилося, що технічний стан "Ізмаїла" навіть гірше, ніж ми очікували. Не працювало радіонавігаційне обладнання. Закінчився термін документації на аварійно-рятувальне обладнання. Орендар чомусь забув про це повідомити заздалегідь", — написав Москаленко.

Окрім того, директор УДП зазначив, що на судно чекають більш масштабні роботи, ніж на "Вилково", яке відремонтували минулого місяця.

Інші новини УДП

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що суховантаж "Вилково" знову починає приймати вантажі після тривалого капітального ремонту. Раніше судно майже 10 років перебувало у бербоут-чартері приватної компанії, тож лише зараз воно відновлює роботу у повному обсязі.