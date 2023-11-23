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Суховантаж "Вилково" завантажується для першого рейсу, — УДП

23 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Суховантаж "Вилково" завантажується для першого рейсу, — УДП
Суховантаж у порту. Фото: Дмитро Москаленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Суховантаж "Вилково" знову починає приймати вантажі після тривалого капітального ремонту. Раніше судно майже 10 років знаходилося у бербоут-чартері приватної компанії, тож лише зараз воно відновлює роботу у повному обсязі. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко. 

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"Суховантаж починає роботу після тривалого капітального ремонту та отримання документів Регістру", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Українське Дунайське пароплавство власним коштом відремонтувало судно, яке майже не обслуговувалося належним чином усі ці роки. 

"Судно належним чином не обслуговувалось, і було залишено нам в абсолютно "вбитому" стані. Довелось витрачатись, щоб привести його до ладу. Наші юристи опрацьовують варіанти стягнення компенсації, але договір укладався з типовою офшорною  "пустишкою". Шанси притягнути реальних бенефіціарів цієї схеми до відповідальності досить незначні", — написав Москаленко. 

Судно починає роботу після тривалого капітального ремонту та отримання документів Регістру.

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що у Відні відбулася дводенна робоча зустріч партнерів Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Партнери обговорили технічні та фінансові аспекти модернізації флоту УДП.

 

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