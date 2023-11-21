Українське Дунайське пароплавство готується до розвантаження за кордоном

Торговий порт на Дунаї. Фото: Дмитро Москаленко

Перші каравани Українського Дунайського пароплавства з європейським зерном готуються до розвантаження у Констанці. Логістичний маршрут, попри тривале мілководдя на Середньому Дунаї, вийшов успішним та швидким.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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Спочатку каравани забирають в Україні руду, доставляють її у Смедерево (Сербія), розвантажуються, замиваються, підіймаються до Угорщини, де завантажують зерно і вирушають у зворотному напрямі на румунську Констанцу.

"Рентабельність рейсів нас цілком задовольняє. Новий УДП працює напряму з власниками вантажу — одним з найбільших металургійних комбінатів Європи та великим міжнародним зернотрейдером. Крім того, протягом всього рейсу в онлайн-режимі контролюються витрати палива та дотримання рейсового завдання", — написав Москаленко.

Також він зазначив, що якщо каравани зможуть працювати в режимі 24/7, це збільшить рентабельність ще на 20%.

"УДП допоміг державі у критичний момент блокади одеських портів. Продовжуємо заробляти для бюджету країни валютний виторг, але тепер вже за довгостроковими контрактами на Середньому Дунаї", — додав голова УДП.

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що у Відні відбулася дводенна робоча зустріч партнерів Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Партнери обговорили технічні та фінансові аспекти модернізації флоту УДП.