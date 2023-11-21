Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украинское Дунайское пароходство готовится к разгрузке за границей arrow

Украинское Дунайское пароходство готовится к разгрузке за границей

21 ноября 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украинское Дунайское пароходство готовится к разгрузке за границей
Торговый порт на Дунае. Фото: Дмитрий Москаленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Первые караваны Украинского Дунайского пароходства с европейским зерном готовятся к разгрузке в Констанце. Логистический маршрут, несмотря на длительное мелководье на Среднем Дунае, получился успешным и быстрым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

Какой маршрут у судов

Сначала караваны забирают в Украине руду, доставляют ее в Смедерево (Сербия), разгружаются, замываются, поднимаются в Венгрию, где загружают зерно, и отправляются в обратном направлении на румынскую Констанцу.

"Рентабельность рейсов нас вполне удовлетворяет. Новый УДП работает напрямую с владельцами груза — одним из крупнейших металлургических комбинатов Европы и крупным международным зернотрейдером. Кроме того, в течение всего рейса в онлайн-режиме контролируются расходы топлива и соблюдение рейсового задания", — написал Москаленко.

Также он отметил, что если караваны смогут работать в режиме 24/7, это увеличит рентабельность еще на 20%.

"УДП помог государству в критический момент блокады одесских портов. Продолжаем зарабатывать для бюджета страны валютную выручку, но теперь уже по долгосрочным контрактам на Среднем Дунае", — добавил глава УДП.

Напомним, за первое полугодие 2023 года украинское Дунайское пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что в Вене прошла двухдневная рабочая встреча партнеров Украинского Дунайского пароходства и Международной финансовой корпорации (IFC). Партнеры обсудили технические и финансовые аспекты модернизации флота УДП.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме