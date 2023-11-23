Сухогруз "Вилково" загружается для первого рейса, — УДП

Сухогруз в порту. Фото: Дмитрий Москаленко

Сухогруз "Вилково" снова начинает принимать грузы после продолжительного капитального ремонта. Ранее судно почти 10 лет находилось в бербоут-чартере частной компании, так что только сейчас оно возобновляет работу в полном объеме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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"Сухогруз начинает работу после длительного капитального ремонта и получения документов Регистра", — говорится в сообщении.

Кроме того, Украинское Дунайское пароходство за свой счет отремонтировало судно, которое почти не обслуживалось должным образом все эти годы.

"Судно должным образом не обслуживалось, и было оставлено нам в абсолютно "убитом" состоянии. Пришлось тратиться, чтобы привести его в порядок. Наши юристы прорабатывают варианты взыскания компенсации, но договор заключался с типичной оффшорной "пустышкой". Шансы привлечь реальных бенефициаров к ответственности достаточно незначительны", — написал Москаленко.

Судно начинает работу после длительного капитального ремонта и получения документов Регистра.

Напомним, за первое полугодие 2023 года украинское Дунайское пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что в Вене прошла двухдневная рабочая встреча партнеров Украинского Дунайского пароходства и Международной финансовой корпорации (IFC). Партнеры обсудили технические и финансовые аспекты модернизации флота УДП.