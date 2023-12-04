Сухогруз "Измаил" планируют модернизировать — как именно
Украинское Дунайское пароходство (УДП) планирует заменить радионавигационное и аварийно-спасательное оборудование сухогрузом "Измаил". Судно ожидает отправки к месту ремонта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.
По его словам, модернизировать судно собирались еще в октябре, однако тогда его состояние было непригодным для транспортировки.
"Оказалось, что техническое состояние "Измаила" даже хуже, чем мы ожидали. Не работало радионавигационное оборудование. Истек срок документации на аварийно-спасательное оборудование. Арендатор почему-то забыл об этом сообщить заранее", — написал Москаленко.
Кроме того, директор УДП отметил, что судно ждут более масштабные работы, чем "Вилково", которое отремонтировали в прошлом месяце.
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Напомним, за первое полугодие 2023 года украинское Дунайское пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.
Также мы писали, что сухогруз "Вилково" снова начинает принимать грузы после длительного капитального ремонта. Ранее судно почти 10 лет находилось в бербоут-чартере частной компании, так что только сейчас оно возобновляет работу в полном объеме.
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