В Одесской области выросла заработная плата — какой показатель

Люди, работающие в офисе. Фото: pixabay

В Одесской области за 2023 год выросла средняя зарплата на 2 000. Сейчас она составляет 15 тысяч гривен и стала на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала по поиску работы Work.ua.

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По информации сервиса, для исследования использовали данные зарплат, которые предлагаются работодателями в вакансиях за этот год.

"Сейчас на рынок труда влияет низкая конкуренция за вакансии, дефицит квалифицированных кадров и запрос на повышение оплаты уже имеющихся работников. Опираясь на эту информацию, можно утверждать, что рост зарплат, вероятно, продолжится и в следующем квартале", — отмечают на Work.ua.

Какая ситуация на юге

В Одессе обстрелы энергоструктур и перебои со светом заставили снизиться только зарплаты самых квалифицированных. У них оплата труда снова составляет 20 000 грн с марта этого года (I квартал). В других категориях суммы остались на том же уровне и постепенно начали расти с начала 2023 года. А зарплаты I квартиры даже повысились еще раз в мае.

В постоянно страдающем от российских обстрелов Николаеве террор отразился и на зарплатах. Здесь рост показали только зарплаты I квартиля. И это произошло как раз в середине II квартала 2023 года. В то же время вернулись на прежний уровень медианные зарплаты, которые осенью 2022 года просели на 2 000 грн, на конец того же года выросли до 13 000 грн и оставались на тех же показателях более полугода.

Статистика зарплат. Фото: скриншот

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) продолжает модернизировать флот и привлекать все больше специалистов. В предприятии рассказали о заработной плате топовых капитанов и помощников.