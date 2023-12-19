Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области выросла заработная плата — какой показатель arrow

В Одесской области выросла заработная плата — какой показатель

19 декабря 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области выросла заработная плата — какой показатель
Люди, работающие в офисе. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области за 2023 год выросла средняя зарплата на 2 000. Сейчас она составляет 15 тысяч гривен и стала на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

По информации сервиса, для исследования использовали данные зарплат, которые предлагаются работодателями в вакансиях за этот год.

"Сейчас на рынок труда влияет низкая конкуренция за вакансии, дефицит квалифицированных кадров и запрос на повышение оплаты уже имеющихся работников. Опираясь на эту информацию, можно утверждать, что рост зарплат, вероятно, продолжится и в следующем квартале", — отмечают на Work.ua.

Какая ситуация на юге

В Одессе обстрелы энергоструктур и перебои со светом заставили снизиться только зарплаты самых квалифицированных. У них оплата труда снова составляет 20 000 грн с марта этого года (I квартал). В других категориях суммы остались на том же уровне и постепенно начали расти с начала 2023 года. А зарплаты I квартиры даже повысились еще раз в мае.

В постоянно страдающем от российских обстрелов Николаеве террор отразился и на зарплатах. Здесь рост показали только зарплаты I квартиля. И это произошло как раз в середине II квартала 2023 года. В то же время вернулись на прежний уровень медианные зарплаты, которые осенью 2022 года просели на 2 000 грн, на конец того же года выросли до 13 000 грн и оставались на тех же показателях более полугода.

Статистика зарплат. Фото: скриншот

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) продолжает модернизировать флот и привлекать все больше специалистов. В предприятии рассказали о заработной плате топовых капитанов и помощников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме