В Українському Дунайському пароплавстві оголосили зарплати капітанів

Порт на Дунаї. Фото: УНІАН

Українське Дунайське пароплавство (УДП) продовжує модернізовувати флот та залучати дедалі більше фахівців. У підприємстві розповіли про заробітну платню топових капітанів та помічників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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За його інформацією, за останнє півріччя ТОП-5 капітанів УДП отримали на руки від 25 до 30 тисяч євро (ставка +добові).

"Деякі капітани лише за місяць заробили понад 7,5 тисяч євро. Це реальні цифри. Є люди, які прагнуть працювати, і вони заробляють", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Москаленко зазначив, що наразі в УДП великий запас міцності та черга на завантаження суден.

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Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що Українське Дунайське пароплавство (УДП) планує замінити радіонавігаційне та аварійно-рятувальне обладнання на суховантажі "Ізмаїл". Наразі судно очікує відправки до місця ремонту.