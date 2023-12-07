Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Украинском Дунайском пароходстве объявили зарплаты капитанов arrow

В Украинском Дунайском пароходстве объявили зарплаты капитанов

7 декабря 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Украинском Дунайском пароходстве объявили зарплаты капитанов
Порт на Дунае. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинское Дунайское пароходство продолжает модернизировать флот и привлекать все больше специалистов. В предприятии рассказали о заработной плате топовых капитанов и помощников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

По его информации, за последнее полугодие ТОП-5 капитанов УДП получили на руки от 25 до 30 тысяч евро (ставка+суточные).

"Некоторые капитаны только за месяц заработали более 7,5 тысячи евро. Это реальные цифры. Есть люди, которые стремятся работать, и они зарабатывают", — говорится в сообщении.

Кроме того, Москаленко отметил, что сейчас у УДП большой запас прочности и очередь на погрузку судов.

Другие новости УДП

Напомним, за первое полугодие 2023 года Украинское Дунайское пароходство (УДП) израсходовало на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что Украинское Дунайское пароходство (УДП) планирует заменить радионавигационное и аварийно-спасательное оборудование сухогрузом "Измаил". Судно ожидает отправки к месту ремонта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме