В Украинском Дунайском пароходстве объявили зарплаты капитанов

Порт на Дунае. Фото: УНИАН

Украинское Дунайское пароходство продолжает модернизировать флот и привлекать все больше специалистов. В предприятии рассказали о заработной плате топовых капитанов и помощников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его информации, за последнее полугодие ТОП-5 капитанов УДП получили на руки от 25 до 30 тысяч евро (ставка+суточные).

"Некоторые капитаны только за месяц заработали более 7,5 тысячи евро. Это реальные цифры. Есть люди, которые стремятся работать, и они зарабатывают", — говорится в сообщении.

Кроме того, Москаленко отметил, что сейчас у УДП большой запас прочности и очередь на погрузку судов.

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Напомним, за первое полугодие 2023 года Украинское Дунайское пароходство (УДП) израсходовало на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что Украинское Дунайское пароходство (УДП) планирует заменить радионавигационное и аварийно-спасательное оборудование сухогрузом "Измаил". Судно ожидает отправки к месту ремонта.